حسن لطلاب الطب: للمشاركة تطوعيا في مكافحة فايروس كورونا

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غرد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "حرصا على مواجهة التحديات الوطنية بأنجح السبل، وانطلاقَا من ضرورة الاستفادة من كافة الطاقات الشبابية في صون الوطن والشعب اللبناني، أدعو طلاب الطب في لبنان ومن مختلف الجامعات، إلى التطوع للمشاركة في مكافحة فايروس كورونا سواء في عمليات الرقابة الصحية او حملات التوعية في المدارس".

وأضاف في تغريدة ثانية: "... وغدا في تغريدة أخرى سأعلن كيفية التواصل مع الهات المختصة في الوزارة مع تحديد الدور المطلوب بحسب التحصيل العلمي للطلاب".