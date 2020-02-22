"التيار" يرد للمرة الثانية على الحملة ضده في موضوع مقره الجديد في ضبية

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

للمرة الثانية يُصدر التيار الوطني الحر بياناً في شأن الحملة عليه من بعض من يدّعون الحرص على الآثار والبيئة لأن يبدو أن الحقيقة لم تردعهم عن الاستمرار في حملة ممنهجة تستهدفه كما في كل مرة.

وهنا يسأل التيار لماذا هذه الحملة الآن فيما هو وضع حجر الاساس لمقره الجديد في 7 آب الماضي وكان قد انتهى من أعمال الحفر الخاصة بتوسيع بناء المقر؟ أليس التوقيت مشبوهاً؟

ويذكّر أنه استحصل على كل الرخص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الثقافة والبيئة بالإضافة إلى المجلس الاعلى للتنظيم المدني ونقابة المهندسين واتحاد بلديات المتن ضمن الاطر القانونية قبل القيام بأي خطوة في مسار تشييد مقرّه الجديد.

ويضيف أن كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي ولم تحدث أي ضرر به وهو ليس بوارد التعدي على اي مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية.

وفي ما يتعلّق بتكاليف بناء المقر والاشاعات التي ترافق هذا الموضوع خصوصاً لجهة السؤال عن كيفية تأمين المبلغ المطلوب، يلفت التيار إلى أنه لا يملك الاموال الخاصة بذلك ولذلك هو وضع بين يدي التياريين الراغبين بدعمه رقم حساب للتبرعات وبالتالي لا يحق لأحد التدخل برغبة المحبين في دعمه وهذا يدلل على شفافية عالية وعلى الاعتماد على المناصرين للتمويل ولا يتكل كما البعض على دعم خارجي او أموال مشبوهة.

ويختم: حرصاً على الحقيقة وعلى عدم تضييع المواضيع الاساسية التي يجب التركيز عليها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، يتمنى على وسائل الاعلام والمواطنين التداول بالأمور الصحية والصحيحة والتي بإمكانها الاتيان بالحلول عوض التلهّي والهاء الناس بالإشاعات والتلفيقات والأخبار الكاذبة.