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مي ابي عقل: ليس مقبولا ابدا التلطي وراء حجة المحافظة على آثار نهر الكلب للتصويب على جهة سياسية معينة

22
FEBRUARY
2020
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مي ابي عقل - 

جميل جدا هذا الاهتمام المتجدد بالآثار والتراث الذي نلاحظ انتشاره اخيرا في المجتمع اللبناني. ولكن ليس مقبولا ابدا التلطي وراء حجة المحافظة على آثار نهر الكلب للتصويب على جهة سياسية معينة، كائنا من كانت، خصوصا ان كل ما يجري تداوله، وحتى مؤتمر صحافي بالكامل لما يسمى " حملة حماية آثار نهر الكلب" يرتكز على "يقال ويقال" وليس فيه شيء من اليقين.


مرة اخرى الموضوعية الصحافية تقتضيني القول، وانا التي اتابع القضايا الاثرية والتراثية وأطلقت حملات صحافية لحمايتها في "النهار" على مدى ربع قرن، وانا لا انتمي الى التيار الوطتي الحر، واناصر ثورة ١٧ تشرين علنا، اقول:


١- ان الاعمال الجارية على تلة نهر الكلب لا تقوم في النطاق الاثري للموقع المدرج على لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم ٥٠٦ تاريخ ١٩٣٧/٣/٥ ويخضع لحماية وزارة البيئة بموجب القرار رقم ٩٧/١
٢- صحيح ان المشروع يقوم في الجهة الجنوبية الغربية للموقع، لكن يجب ان لا يؤثر البناء على المشهد والمطل للتلة وأن لا يشوه المنظر العام للجبل. وهنا ألفت الى انني سبق ان اقمت حملة اعلامية على مدى سنوات بين ٢٠٠٤ - ٢٠٠٧ من اجل ازالة لوحة اعلانية ضخمة ل "رجل القرار الرئيس اميل لحود" كانت مركزة على راس التلة، ونجحنا.
٣- في البحث في تفاصيل المشروع تبين لنا ان التعديلات التي فرضتها مديرية الآثار تفرض الابتعاد ١٠ امتار عن حدود الموقع الاثري، وتلحظ مسافة ٢٠ مترا بين الحدود والبناء. وهنا يفترض مراقبة اعمال التنفيذ والتقيد بالشروط الموضوعة.
٤- ان هذا المشروع حاصل على رخصة رسمية وموافقة من وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار والتنظيم المدني ونقابة المهندسين
٥- اعمال الحفر تغور عميقا في الارض لان المطلوب عدم ظهور اي قسم من المقر من خلف الموقع الاثري، يؤثر على المنظر العام للموقع، ولذلك سيتم ايضا تسويره بالاشجار ليتلاءم مع محيطه البيئي. لكنها في المقابل دمرت للاسف الصخور الطبيعية التي تعود الى آلاف السنين. وهذا اجرام بحد ذاته.
٦- الاثنين المقبل ستتوجه لجنة استشارية فنية شكلها وزير الثقافة من مديرية الاثار ومهندسين واثريين للاطلاع على الوضع ورفع تقرير بهذا الشأن ليبنى على الشيء مقتضاه.
٧- لا احبذ فكرة تأجير الرهبانية اللبنانية المارونية لهذا الموقع بالذات، تحت اي ذريعة كانت او لأي جهة كانت. وكان الاجدى المحافظة عليه كامتداد طبيعي للموقع الاثري الذي يروي تاريخ لبنان القديم والحديث على مدى آلاف السنين
٨- لا اؤيد كذلك فكرة انشاء مقر حزبي بهذه الكلفة العالية، اضافة الى الكلفة التأجيرية، في هذا الوقت وهذه الظروف الكارثية التي يمر بها وطننا واقتصاده وانسانه.
٩- بعد اكثر من سنة على الحفريات شارفت الاشغال على الانتهاء، وفي ٧ آب ٢٠١٩ وضع جبران باسيل حجر الاساس للمشروع في احتفال ضخم. ولم نسمع حينها احدا تكلم او عارض او تنطح لحماية الآثار. لماذا الآن؟؟!!
١٠- ارفض المتاجرة بالامور الثقافية وادخالها في متاهات السياسة، واحرص على ان تحافظ الثورة على مصداقيتها واستقلاليتها وان لا تنخرها الغوغائية والفساد الذي نحاربه

#لبنان_يثور
#لبنان_ينتفض

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