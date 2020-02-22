بالصورة: راشيل كرم تطلق الصرخة ووزير الإقتصاد يتجاوب!

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نشرت إعلامية " الجديد " راشيل كرم تغريدةً عن إرتفاع الأسعار الجنوني وخاصةً للكمامات وادوية التعقيم مطالبةً فيها وزارة الإقتصاد بالتحرك:" صيدلية قريطم براس بيروت قررت تكون جشعة وتبيع الكمامة الواحدة ب١٢الف ليرة!!بالعادي شو حقها يا عمي؟!ما في غير هيك نصور الفاتورة ونحطها سوشل ميديا بركي بيفهموا علناً قدديش "اخلاقهم حلوة" وبركي وزارة الاقتصاد بتعملهم ضبط او يخبرنا الوزير انو الصيدليات حقها! بدنا افعال!. "

فما كان إلا أن إستجاب وزير الإقتصاد راوول نعمه بسرعة كاشفاً:" شكرا راشيل على تقديم الشكوى، اتجهنا الى الصيدلية المذكورة للتحقيق في الموضوع، وتم ضبط المخالفة وتنظيم محضر ضبط بحقها، وذلك من ضمن ٩ محاضر ضبط قامت مديرية حماية المستهلك بتنظيمها بوجه صيدليات وشركات بيع مواد طبية مخالفة.

مع الإشارة إلى ان الوزارة تتشدد بالمراقبة منعاً لأي استغلال."