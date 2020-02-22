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هل هناك اصابات أخرى بالكورونا؟ وزير الصحة يكشف..

22
FEBRUARY
2020
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اشار وزير الصحة حمد حسن بعد جولة في مستشفى النبطية الحكومي، الى اننا “نعلن عن وجود اي حالة مصابة بفيروس كورونا بالاعتماد على الفحوصات المخبرية الدقيقة، بالاضافة للعوارض هناك فحص مخبري دقيق بالمستشفى”، واكد ان “الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بكافة الموانئ هي اجراءات جدية، ومنظمة الصحة العالمية اعلنت عن جدية الاجراءات في مطار بيروت الدولي بعد الكشف عن الحالة مبكرا، وهذا مدعاة فخر مسؤول وليست مذمة”.

ودعا حسن الاعلام “للالتزام المسؤول”، مشدداً على ان “الاعلام هو الشريك المسؤول لدحر الذعر المفرط، وهناك ارشادات يجب الالتزام بها، الا انه يجب ان لا نترك الاشاعات المغرضة في وسائل التواصل الاجتماعي ان تؤثر بنا”.

واعلن حسن ان “الحالتين في النبطية موجودين في حجر منزلي، واذا كان هناك اي عوارض مستشفى النبطية الحكومي على اهبة الاستعداد لاستقبال الحالات والاجراءات كافية. واوضح ان لا عوارض على الحالتين وخضعا للفحوصات لأنهما قدما من منطقة قم الايرانية، واليوم الزيارة كانت لكشف المعطيات الناقصة، والشخصان موجودان الآن في الحجر المنزلي”.

وأضاف: “تواصلنا مع منسقي حملات “كورونا” في المطار وتبيّن أن ليس هناك عوارض للفيروس ويكفي الحجر الصحي للوقاية وسنجتمع مع رئيس الحكومة لوضع خطة للوقاية”.

 

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