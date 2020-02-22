بالفيديو: مقدمة الmtv تحدث "زوبعة إستهجان" على مواقع التواصل !

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أحدث مقطع من مقدمة أخبار ال-mtv بالأمس، بتحميل إيران مسؤولية إنتقال الكورونا إلى لبنان، زوبعة إستهجانات على مواقع التواصل الإجتماعي. وقد وصفها المتابعون بالمقدمة "العنصرية والحاقدة" حسب تعبيرهم.

فعلى سبيل المثال، فقد كتب الصحافي بيار ابي صعب على حسابه على تويتر :" قولوا لي إن ما أراه واسمعه ليس صحيحاً، وإنه ليس مقدمة أخبار محطة لبنانية ، بل اسكتش كوميدي ساخر؟ لا امتلك الكلمات المناسبة للتعليق على ذلك. إلى أي درجة يمكن أن يصل الإسفاف السياسي، والتجهيل، واستحمار الناس في وطن العسل والبخور و #الاعلام_الحر؟" .

وكتبت الصحافية في صحيفة " الأخبار" ميسم رزق :" البلاهة بلغت بهذه المحطة أن تهاجِم إيران بعد وصول الكورونا الى لبنان. بالمبدأ يبقى الحقد أخطر من الوباء!