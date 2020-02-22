طقس لبنان: ممطر وغير مستقر

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يؤثر منخفض جوي اعتيادي على لبنان ويستمر في الساعات المقبلة لتضعف فعاليته في الأيام المقبلة ويترافق مع تدني بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج على الجبال.

وسيكون الطقس خلال الايام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غير مستقر وممطر احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوج صباحا على ١٤٠٠م لتعود وترتفع نهارا إلى ١٦٠٠م

١- الحرارة ساحلاً بين 11 و 16 درجة

فيما بقاعا تسجل بين 2 إلى 10 درجات وعلى ال 1000م بين 4 و 9 درجات

٢- الرياح جنوبية غربية 60 كم/س

٣- الرطوبة 90٪

٤- الضغط الجوي 1015 hpa

٥- الرؤية متوسطة تسوء جبلا بسبب الضباب

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 17 درجة

أما نهار الأحد فالطقس سيكوت غائما جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية والخفيفة فيما الحرارة تبقى مستقرة نسبيًا