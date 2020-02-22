جميل السّيد: "لبنان بلد التفاهة بإمتياز، هَبَل..."

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غرد النائب اللواء جميل السّيد عبر تويتر قائلا:

"كورونا،

صحيح لا يجب دبّ الرعب،

لكن هذا المرض بالغ الجدّية،

وأهم ما يجب القيام به هو الحد من إنتشار العدوى بين الناس،

هكذا تفعل كل الدول،

أمّا عندنا،

فيعالجونه بالتسخيف والتسييس بدلاً من تعميم تدابير الوقاية منه،

لأن لبنان بلد التفاهة بإمتياز،

والتنكيت بالمرض مش هضامة،