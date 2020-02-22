جميل السّيد: "لبنان بلد التفاهة بإمتياز، هَبَل..."

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غرد النائب اللواء جميل السّيد عبر تويتر قائلا:
"كورونا،
صحيح لا يجب دبّ الرعب،
لكن هذا المرض بالغ الجدّية،
وأهم ما يجب القيام به هو الحد من إنتشار العدوى بين الناس،
هكذا تفعل كل الدول،
أمّا عندنا،
فيعالجونه بالتسخيف والتسييس بدلاً من تعميم تدابير الوقاية منه،
لأن لبنان بلد التفاهة بإمتياز،
والتنكيت بالمرض مش هضامة،
هَبَل..."
وأضاف "الحد الأدنى من الجدّية،
أن تُعمِّم وزارتا الصحة والإعلام فوراً على الناس عبر التلفزيونات والإذاعات والصحف ووسائل التواصل،
نشرات توجيهية مكثفة ومتكررة ،
لتعريف الناس على عوارض المرض،
وأرقام الطوارئ التي يجب الإتصال بها،
وسُبُل الوقاية من العدوى..."