وزير الإقتصاد: منع تصدير أجهزة أو معدات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الامراض المعدية

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أصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة قرارا منع بموجبه "اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر، تصدير أجهزة أو معدات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الامراض المعدية". وذلك لأهميتها على الحد من انتشار الفيروسات المعدية والحد من التعرض لها، ونظرا لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة أيا يكن منشأها محليا أو أجنبيا نتيجة ازدياد الطلب الخارجي عليها.

ومن بين هذه المعدات، قفازات مطاطية مقاومة للثقوب، قفازات مطاطية مقاومة للأوزان الثقيلة، حذاء السلامة وغطاء الحذاء، بدلات جسم كاملة مضادة للمياه، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، غطاء واق للرأس مقاوم للماء، أثواب تستعمل مرة واحدة، أثواب العلاج الكيميائي، قناع واقي للوجه، أحذية السلامة المضادة للمياه، وأثواب بأكمام طويلة لكامل الجسم.

وقد اكد نعمه ان مديرية حماية المستهلك ستقوم بجولات مكثفة لمراقبة اسعار هذه المعدات في الصيدليات وستتشدد بوجه المخالفين منعاً لأي استغلال وتحقيق ارباح غير مبررة على حساب اللبنانيين.