إدي معلوف: دخلنا بمرحلة جديدة إهمال الزراعة فيها أصبح من الماضي

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أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف إلى أن “أحد أسباب أزمتنا هو تراجع الإنتاج والزراعة المحلية خلال السنوات الماضية والاتكال على الاستيراد. وهذا النموذج أقل ما يقال عنه إنه نموذج غير ناجح على الإطلاق وعلينا تغييره، بالعودة إلى الوراء وليس دائمًا العودة إلى الوراء مضرة”.

وأضاف، خلال تنظيم “الرهبانية الباسيلية الشويرية” في دير مار يوحنا الخنشارة، لقاء مع مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود حول برنامج وزارة الزراعة للأمن الغذائي: “دخلنا بمرحلة جديدة، إهمال الزراعة فيها أصبح من الماضي يجب أن نستفيد من وجودكم جميعا هنا للتشجيع والمساعدة بهذا الاتجاه، يجب البدء بالتفكير بطريقة مختلفة مثل تشجيع تربية الدواجن والأغنام والأبقار أكثر وأكثر بقرانا، وكلنا ثقة أن لبنان سيخرج من هذه الأزمة بنموذج اقتصادي أكثر صلابة ركائزه الزراعة والصناعة”.

وحيا “وزير الزراعة عباس مرتضى لرعايته القطاع الزراعي في لبنان وشكر مدير عام الزراعة النشيط المهندس لويس لحود الذي لا يهدأ والذي من قبل الأزمة يتنقل في كل المناطق اللبنانية لدعم الزراعة والمنتوجات اللبنانية وتطويرها”.

وختم: “إن فكرة تسهيل استعمال أراضي الأوقاف والمشاعات البلدية ضمن إطار قانوني معين لمساعدة المواطنين بهذه المرحلة العصيبة لنتجاوز الأشهر والسنين المقبلة بأقل ضرر ممكن وهذا ما تقرر بإجتماع البطاركة والمطارنة منذ أسابيع”، داعيا “أهالي المتن إلى الاستثمار في القطاع الزراعي وإلى العودة إلى الأرض”.

من جهته، نقل لحود تحيات مرتضى وأكد أنه “حريص على الإنماء الزراعي في كل المناطق اللبنانية وعلى الاهتمام بالمزارع اللبناني”. وعرض “برنامج عمل وزارة الزراعة للأمن الغذائي في لبنان”، ودعا “البلديات والجمعيات والمزارعين إلى العودة إلى الأرض واستثمار كل الأراضي”.

وأعلن أن “مصلحة زراعة جبل لبنان والمركز الزراعي في المتن سيتواصلان مع كل البلديات والمزارعين للمساعدة في خفض كلفة الإنتاج الزراعي وتحسين النوعية والمواصفات وتأمين الأسواق المحلية والخارجية لتسويقه”.

وعدد لحود “الخطوات اللازمة بتعزيز الأمن الغذائي في قضاء المتن الشمالي”، مؤكدًا أن “وزارة الزراعة مستمرة في دعم تسويق المنتوجات الزراعية اللبنانية والعمل على دعم المونة اللبنانية”.

واستمع إلى اقتراحات المشاركين وتم “تشكيل لجنة مصغرة لرفع مقترحاتها حول الأمن الغذائي في المتن الشمالي الى وزير الزراعة”.