أسرار الصحف ليوم السبت 22 شباط 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر على صلة بالتفاوض حول سندات اليوروبوند إن النتائج النهائية للتفاوض لن تعلن قبل الخامس من الشهر المقبل ولو تمّ التوصل إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ، حرصا على فاعليّة الخطوات التي سيتم التوصل للتفاهم حولها وقطع الطريق على القيام بإعاقتها من المتضررين.

كواليس

قالت مصادر أفغانية إن الاتفاق المبدئي على هدنة وتخفيض القوات الأميركية وبدء حوار سياسي أفغاني وتبادل أسرى يتوقف نجاحه على التزام الأميركيين بالانسحاب الشامل في الاتفاق النهائي، وفقا لما طلبه وفد طالبان والتزم به المفاوض الأميركي. ورأت المصادر في ذلك بداية لقرار انسحاب أميركي أوسع من أفغانستان.

اللواء

همس

تخيّم أجواء التشاؤم على محيط مرجع كبير، لاعتبارات ما تزال موضع تقصٍ ومتابعة..



غمز

بدأت اتصالات لترشيح شخصيات حراكية للمساهمة في ورش يقترحها مسؤول رسمي، مسبوقة بمعرفة وجهة نظر قيادات الحراك.

لغز

سفير دولة أوروبية صديقة يمتنع عن شرح الأسباب التي أدّت إلى امتناع أو تباطؤ الاستفادة من مؤتمر «سيدر».

الجمهورية

نفى أحد الوزراء الكلام الذي بدأ يتسرّب عن وجود خلافات بين الوزراء ودعا متهكمًا الى أن تعقد الحكومة أكثر من جلسة لمجلس الوزراء قبل الحديث عن خلافات.

تخوف مرجع أمني من إعادة التوتر على الارض نتيجة ضيق الاحوال وقال: "الحكومة عمتشتغل عالبارد ونحنا منشتغل عالسخن".

بدأ بعض التجار بتحريك سلعة أساسية جداً في الاسواق على غرار اللعب بسعر صرف الدولار.