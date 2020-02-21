عزل سيدة في بنت جبيل كانت ضمن ركاب الطائرة الإيرانية!

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بعد تسجيل أول حالة "كورونا" في لبنان والتي كانت على متن الطائرة القادمة من مدينة قم الإيرانية إلى بيروت، أكد رئيس بلدية بنت جبيل المهندس عفيف بزي، أن "لا حالات كورونا في المنطقة".



وأشار إلى أن "هناك سيدة من بنت جبيل كانت ضمن ركاب الطائرة الإيرانية، لكنها لا تعاني من أي عوارض، وقد تم إجراء عزل تحسبي لها".



وأكد وزير الصحة حمد حسن خلال مؤتمر صحفي، انه " بعد إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا وبعد تبيان نتيجة فحص الـTCR تثبّت ايجابية الفحص للمريضة اللبنانية الآتية من قم الايرانية البالغة من العمر 45 عامًا وهي بصحة جيدة وهناك حالتان مشتبه بهما ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية".