رئيس ​مطار بيروت​ الدولي: الحكومة هي من يوقف رحلات الطيران الى اي دولة

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أكد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أنه "بالنسبة لحالة المواطنة اللبنانية التي وصلت الى مطار بيروت أمس، كان قد لاحظ مسؤولو المطار أنها تشكو من ارتفاع بمعدل الحرارة وبعض عوارض الانفلونزا فأخذت الى مستشفى بيروت الحكومي للقيام بالفحوصات اللازمة والتأكد من اذا ما كانت تحمل فيروس الكورونا أم لا، وبعد صدور النتائج أعلن وزير الصحة حمد حسن اصابة هذه المواطنة بالفيروس".

وعن تعليق رحلات لبنان من والى ايران، لفت الحسن الى "أننا كمطار لا يحق لنا منع أي رحلات الى أي بلد الا في حال أخلت دولة ما بواجباتها بالنسبة لقوانين الطيران المدني"، مؤكدا أنه "من وظائف الحكومة أخذ الاجراءات اللازمة في حال أرادت توقيف رحلات الطيران الى دولة معينة".