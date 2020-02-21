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‏Prova للإشتراكي في الحمرا... وجنبلاط: أنا جاهز !!

21
FEBRUARY
2020
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اعتبر مصدر مطّلع على الملف الدرزي في حديث لموقع tayyar.org أن التطورات الأخيرة التي حصلت في شارع الحمرا بين مناصري التيار الوطني الحرّ والحزب التقدمي الإشتراكي، ما هي إلاّ رسالة واضحة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط.

والرسالة بحسب المصدر هي ليست للتيّار الوطني فحسب، بل للجميع، إذ أراد منها جنبلاط القول: من يقترب منّي ويتخطّى الخطوط الحمر.. فأنا جاهز. والخطوط الحمر بالنسبة إلى جنبلاط هي: استعادة الأموال المنهوبة، والكشف عن الأموال المهرّبة، وكسر الإحتكارات التي له اليد الطولى فيها، وفتح ملفات الفساد على أنواعها وأشكالها كافة.
وأضاف المصدر بالتأكيد على أنّ معركة جنبلاط اليوم هي معركة حياة أو موت، وإعادة فتح الملفات الدرزية من الشويفات إلى قبرشمون، وتسريب أخبار عن علاقته برئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان لإيهام الرأي العام الدرزي أنّه السّاعي للصلح والصالح بينما أرسلان يرفض الحل، هي في الحقيقة سببها "الحشرة" التي أوقع جنبلاط نفسه فيها من كل الجهات، ممّا جعله مضطراً لحلّ المشكلات في البيت الدرزي الداخلي.
وختم المصدر معتبراً أن جنبلاط كما كان طيلة مسيرته السياسية، لا يعرف ولا يعمل إلاّ لما فيه مصلحة جنبلاط.

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