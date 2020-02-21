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وزير الصحة: مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا متوفرة وإلغاء الرحلات إلى إيران قرار حكومي

21
FEBRUARY
2020
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شدد وزير الصحة حمد حسن على أن "حالة الهلع المفرطة تحبط العزيمة على كل المستويات ويجب التشدد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وعدم الأخذ بالاشاعات".

وفي حديث للـ"ال بي سي"، أعلن أن " الطائرة الوافدة من مدينة قم في ايران وصلت البارحة وفي 24 ساعة تم تشخيص الحالة المصابة بفيروس كورونا".

ولفت في هذا الإطار إلى أن "هناك لجنة ازمة وزارية ستجتمع غدا مع رئيس الحكومة صباحا لمناقشة آخر المستجدات الواجب اتخاذها بناء على المعطيات الأخيرة".

وأكد أن "تم تجهيز 140 سريرا في مستشفى رفيق الحريري وستكون لنا جولة ميدانية غدا على المستشفى للاشراف على التحضيرات وهناك استعدادات لادارة المستشفى لزيادة عدد الاسرة بحال احتاج الأمر لعزل أي مسافر آت من مناطق يتواجد فيها الكورونا".

وكشف أننا "سنصعد الى متن الطائرات لمعاينة المرضى عن قرب وسنرفع غدا تقريرا للحكومة في حال وجود داع لاجراءات اضافية للحد من انتشار العدوى".

وردا على سؤال، أثنى على التعاون من قبل مستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي، معلنًا أنه هناك استعداد لاستقبال 350 سريرا في المشفى إذا تفشى الفيروس".

وأكد على أن هناك مستودعات تحتوي الكميات الوافرة لمستلزمات الوقاية من فيروس كورونا كالكمامات وسنتخذ الاجراءات الرادعة لمنع الاحتكار في هذا الاطار.

وأشار إلى أن "لا داع لسفر اللبناننين إلا عند الحلات القصوى"، مركزا على أن قرار إلغاء الرحلات إلى لبنان من إيران هو قرار حكومي وله اعتبارات عديدة سياسية فضلا عن أنه وقائي.

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