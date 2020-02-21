حالتا "كورونا" في مستشفى بالنبطية؟... وبيان يوضح!

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بعد الخبر المتداول عن حالتين مصابتين بفيروس كورونا في مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، أكدت إدارة المستشفى، أن "الشخصين كانا على متن طائرة قادمة من الخارج، وقد حضرا بشكل عادي لإجراء فحوصات للاطمئنان ولا يعانيان من أي عوارض مرضية".



وأشارت الى أنه "بالتواصل مع وزارة الصحة العامة تمت التوصية بإتخاذ إجراءات احتياطية باعتماد العزل المنزلي وخروجهما من المستشفى".



وكان وزير الصحة حمد حسن قد أكّد خلال مؤتمر صحفي، انه " بعد إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا وبعد تبيان نتيجة فحص الـTCR تثبّت ايجابية الفحص للمريضة اللبنانية الآتية من قم الايرانية البالغة من العمر 45 عامًا وهي بصحة جيدة وهناك حالتان مشتبه بهما ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية".