لجنة "مواجهة كورونا" اجتمعت في السرايا وأكدت تنفيذ التوصيات والتنسيق بين مختلف القطاعات وتحمل المسؤوليات

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عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا اجتماعا في السرايا الحكومية قبل ظهر اليوم برئاسة اللواء الركن محمود الاسمر الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع وحضور أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة مستجدات الوضع الصحي في لبنان المتعلق بفيروس الكورونا وتابعت مع ممثلي الوزارات والاجهزة المعنية الاجراءات المتخذة تلبية للتوصيات الصادرة عن اللجنة في الاجتماع السابق.

وأعلن اللواء الركن الاسمر في كلمة في خلال الاجمتماع "ان القسم الاكبر من الاجراءات المقترحة سابقا تم تنفيذه بشكل كامل وان هناك متابعة حثيثة واتصالات مستمرة لتذليل الصعوبات في بعض القطاعات، كما تم التشديد على الاجراءت المتخذة في المطار بالنسبة للوافدين من ايران التي سجلت حالتي وفاة مؤخرا، وهذه الاجراءات قابلة للتغيير في حال حصول اي تطور سلبي".



واعتبر "ان اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء "في غاية الاهمية حيث تتولى مهمة التنسيق بين كل الوزارات والاجهزة الامنية المتواجدة على الحدود وفي كل الاماكن التي يمكن ان تسجل فيها اصابات واتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة الكورونا، كل ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حيث يجري تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة مع التاكيد عليها".

وختاما، شدد الاسمر على "وجوب الاسراع في تنفيذ التوصيات من خلال التواصل المستمر بين مختلف القطاعات وتحمل كامل المسؤوليات".