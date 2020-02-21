بالصورة: مغترب لبناني في الصين يتوجه إلى اللبنانيين بنصائح للوقاية من الكورونا!

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وجّه الشاب اللبناني أدهم السيد الذي يعيش في بلدة ووهان الصينية التي تحوّلت الى بؤرة للكورونا نصائح الى اللبنانيين بعد الاعلان عن تسجيل أول حالة كورونا في لبنان اليوم، عبر حسابه على الفايسبوك:

"بخصوص وصول الكورونا إلى لبنان:

اولا، بلا تنكيت وبلا هلع. وانتبهوا من الاشاعات.

ثانيا، الكورونا بينتقل عبر النفس من مسافة قريبة ولا ينتقل بالهواء.

ثالثا، الكورونا ما بموت. الا اذا لي انصاب في مناعتو ضعيفة.

رابعا، أكثر أماكن بينتشر فيهن الكورونا هنا وسائل النقل المشترك (مترو، باصات..) والمطاعم والحفلات. ونحنا ما عنا وسائل نقل مشترك ومعظم اللبنانيين بياكلو بالبيوت.

خامسا، لازم يصير في إجراءات احترازية سريعة، تبدأ بعزل كل لي كانو على متن الطائرة لمدة ١٤ اليوم، وطاقم الطيارة، وكذلك وضع كل من اتصل بركاب الطائرة وخاصة من تأكد اصابتو تحت المراقبة المشددة، وعدم السماح لهم بالاحتكاك بالآخرين قبل ١٤ اليوم.

سادسا، لا يجب نشر الهلع، ولكن يجب اتخاذ إجراءات بشكل سريع جدا. مجددا الفيروس ليس قاتل(يعني منو فتاك) ولكنه ينتشر بسرعة. المنيح انو تخلف بلدنا على مستوى وسائل النقل بقلل من إمكانية انتقالو.

اخيرا، يجب أن لا تتأخر الوزارة باتخاذ إجراءات مشددة، بالمقابل يجب على اللبنانيين الالتزام بشكل صارم، كما ينصح بالتواصل مع السلطات الصينية التي راكمت خبرة كبيرة جدا في هذا المجال. وايضا هناك دول عديدة وصل إليها الفيروس وتم السيطرة عليه منذ المراحل الأولى ولم تسجل بعد ذلك أي حالات إصابة.

نتمنى السلامة للجميع".





