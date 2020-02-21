ماذا كشف وزير الصحة عن أول إصابة بالكورونا في لبنان؟!

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أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تسجيل "اول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة عمرها 45 عاما كانت آتية على متن طائرة من مدينة قم في ايران، وهناك حالتان مشتبه فيهما يتم التحقق من إصابتهما بالفيروس". وأكد أن "كلّ الحالات نتابعها في مكان الحجر ونقوم بعملنا بديناميكية مع فريق العمل الوزاري إضافة إلى الجمعيات الأهلية المتعاونة".

ولفت حسن إلى أن "لا حجز في المستشفيات إلا للحالات التي تعاني من أعراض طبية وقد يكون هناك العديد من حالات الإنفلونزا لذلك لا داعي للهلع". وشدد على أنه "سنسعى لفحص كل الوافدين إلى لبنان لرصد أي حالة كورونا".

وأردف حسن أن "الحالتين المشتبه بإصابتها بـ"كورونا" يتمّ نقلهما في هذه الأثناء إلى الحجر الصحّي في مستشفى رفيق الحريري".

وتوجه إلى المواطنين قائلا: "للإهتمام بالنظافة وغسل اليدين جيّداً واتباع آداب السعال للوقاية من "كورونا"، وطلب من الوافدين من إيران خلال الأسبوعين الفائتين "ملازمة الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً". وذكّر حسن أنّ "نسبة الوفيات بفيروس "كورونا" حتّى تاريخه سجّلت 2.3 في المئة رغم أنّ انتشاره سريع".

وشدد على الإتصال على الخط الساخن الذي عمّمته وزارة الصحّة 76592699 عند ملاحظة أي عوارض.