منخفض جوي جديد يضرب لبنان .. الثلوج تعود!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا وثلوج صباحية على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من ظهر الجمعة، حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة مرتفعة مع ارتفاع محدود بالحرارة ورياح ناشطة تشتد احيانا، يتحول تدريجيا الى غائم بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تبدأ الحرارة بالانخفاض، وتهطل امطار متفرقة مساء وتشتد غزارتها ليلا مترافقة مع برق ورعد، تتساقط الثلوج ليلا بدءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق، ويتكون الضباب على المرتفعات.



السبت: غائم جزئيا الى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا وثلوج صباحية على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الاحد: غائم بسحب متوسطة دون تعديل بالحرارة وامطار صباحية متفرقة، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الظهر حيث تنحسر الامطار فيتحول الطقس الى غائم جزئيا.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 6 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س تشتد احيانا لتصل الى 50 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة غروب الشمس: 17,28