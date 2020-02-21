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إصابات كورونا على متن طائرة في لبنان؟!

21
FEBRUARY
2020
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أصدرت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت البيان الآتي:


"عند وصول الطائرة الإيرانية Mahen - Air رقم الرحلة W5115 الى المطار، الآتية من إيران، قامت المراجع المختصة من قبل وزارة الأشغال العامة في المطار، بالتنسيق مع المراجع المختصة في وزارة الصحة وبمؤازرة من الصليب الأحمر اللبناني والفريق الطبي والاجهزة الامنية في مطار رفيق الحريري كتدابير احترازية بتطبيق إجراءات وقائية بالكشف على ركاب الطائرة المذكورة فردا فردا قبل نزولهم الى المطار من قبل المراجع المختصة في وزارة الصحة والمطار، حيث لم تبين وجود اي إصابة على متن الطائرة الآتية الى لبنان. كذلك لم تسجل أي حال كورونا في لبنان حتى اليوم، استنادا الى وزارة الصحة اللبنانية، وقد تم رصد حال لديها عوارض انفلونزا عادية فتم نقلها الى مستشفى رفيق الحريري كإجراءات احترازية مع الاشارة الى متابعتها من قبل وزارة الصحة اللبنانية. إن إدارة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي تتمنى من وسائل الإعلام اللبنانية توخي الدقة والحذر في نشر اي معلومة متمنية عليهم مراجعة السلطات المختصة في المطار ووزارة الصحة العامة".

 

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