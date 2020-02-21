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لأنّنا السبّاقون! (بقلم ربيع مسعد)

21
FEBRUARY
2020
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عند كل أزمة تعود بنا الذاكرة الى ما طلبه التيار الوطني الحر قبل ان نصل الى الأزمة. 
 
التيار كان السباق بطلب استرداد المال المنهوب فهوجم التيار، طبعاً قدم الرئيس المؤسس فخامة الرئيس ميشال عون عندما كان نائباً قانون في مجلس النواب وطبعاً بقي في أدراج المجلس.
 
 وصلنا الى الأزمة الحالية فبدأت جميع القوى تجاهر بطلب استرداد المال العام المنهوب، كم كنتم وفرتم على الدولة والمالية العامة والشعب اللبناني لو تبنيتم معنا القانون المقدم من فخامة الرئيس؟!
 
وصلنا الى انتفاضة ١٧تشرين فبدأت التحويلات المالية الى الخارج بطريقة غير شرعية وغير قانونية وغير أخلاقية وأشدد على غير أخلاقية، فبظل ما مرت به البلاد، جرى تفريغ الحسابات المصرفية من العملة الصعبة، مما وضع الشعب اللبناني وخاصة صغار المودعين اللذين يشكلون الدورة الاقتصادية الصحيحة، أمام تحديات كبيرة.
 
 طبعاً كان التيار الوطني الحر السباق للانتباه لهذا الأمر، فطلب رئيس التيار النائب جبران باسيل من حاكم مصرف لبنان إعطائنا معلومات كاملة عن كل حركة الحسابات والتحويلات من الداخل الى الخارج، ووضعها أمام الرأي العام والعمل على استرداد هذه الاموال لوضعها في السوق اللبناني، وطبعاً نتائجها ستكون مفيدة لكل مواطن وتعيد سعر الصرف الى طبيعته، لكن حتى الآن لم يأتي أي جواب من مصرف لبنان وحاكمه. 
 
بناءً على كل أتى طلب التيار من مناصريه ومن الجادين في الحراك، النزول الى الشارع، إلى مظاهرة أمام مصرف لبنان للضغط على حاكم مصرف لبنان بتحرير المعلومات، والعمل مع التيار من مسؤولين ونواب ومناصرين لإسترداد الأموال المهربة، وكان قد أعلن رئيس التيار أنه سيولي كل اهتمامه في المكان والملف الصحيح. 
 
ضعوا كل توجهاتكم السياسية والحزبية جانباً ولاقونا هذا الخميس أمام مصرف لبنان، لأن هذا حقنا وحقكم قبل أن تقعوا في المحظور وتصلوا متأخرين بعد فوات الأوان. 
 
#حقنا_نردن
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