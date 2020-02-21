مسؤول اسرائيلي يهدّد لبنان

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البناء - في تصريح يتقاطع مع أصوات بعض القوى السياسيّة اللبنانية التي تصوّب على الحكومة وتصفها بأنها حكومة حزب الله ويذكر بما حذر منه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير، أكد قائد منطقة الشمال في جيش العدو الإسرائيلي أمير برعام، ان “الحكومة اللبنانية الجديدة تخضع لرغبات “حزب الله” وتحمي مصالحه”، مهدّداً “إيران والعاصمة اللبنانية بيروت والقرى اللبنانية الحدودية بـ”دفع ثمن باهظ”.

وفيما يرسم علامات استفهام اضافية حول التقاطع والتماهي مع مواقف قوى سياسية لبنانية بالهجوم على العهد ورئيس الجمهورية، لفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن “حزب الله” يواصل جهوده لاقتناء المزيد من السلاح الأكثر دقة، وتصريح الرئيس اللبناني ميشال عون الأسبوع الماضي أن “حزب الله” لا يتدخل في قرارات الحكومة وأنه يلتزم شخصياً بأن يحترم الحزب القرار 1701، ليس صحيحاً”.