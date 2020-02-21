living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 شباط 2020

21
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الجمهورية
كشف وزراء في مجلس خاص أن رئيس الحكومة طلب منهم التشدد في منع تسريب المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة.
توقفت أوساط دبلوماسية أمام عدم طلب سفيرين عربين موعداً لزيارة مرجع رسمي.
يشكو بعض النواب من عدم استطاعتهم الخروج الى الأماكن العامة بسبب الثوار.

البناء
خفايا
وضعت دوائر السراي خطة لجولة عربية لرئيس الحكومة حسان دياب تبدأ من القاهرة وطلب رئيس الحكومة تأجيل تثبيت المواعيد بانتظار معرفة الموقف السعودي من طلب زيارة رئيس الحكومة إلى الرياض، خصوصاً أن السفير السعودي لم يطلب بعد موعداً لتهنئة رئيس الحكومة.


كواليس
وصفت مصادر روسية التصعيد التركي بأسلوب الرئيس رجب أردوغان لطلب موعد مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت القمة الثلاثية التي عرضتها طهران قد تكون مثاليّة لتقييم الوضع في سورية من ضمن مسار أستانة وهي أفضل من قمم ثنائيّة لا تحترم قراراتها، كما ترتّب على قمة سوتشي.

اللواء
همس
بدأ مستثمرون يلمسون عرقلة بعد تقديم عروض لحل مشكلة الكهرباء، من أطراف ذات تأثير في السياسة المحلية!
غمز
لا تزال سوق بيروت العقارية، تشهد نشاطاً بين وقت وآخر، وسط أجواء غير مريحة..
لغز
تساءل حراكيون عن جدوى تحرك تيّار في السلطة، أمام مصرف لبنان، متخوفين من اتجاه واضح لإضعاف الحراك الأصلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout