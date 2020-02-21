أسرار الصحف ليوم الجمعة 21 شباط 2020

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الجمهورية

كشف وزراء في مجلس خاص أن رئيس الحكومة طلب منهم التشدد في منع تسريب المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة.

توقفت أوساط دبلوماسية أمام عدم طلب سفيرين عربين موعداً لزيارة مرجع رسمي.

يشكو بعض النواب من عدم استطاعتهم الخروج الى الأماكن العامة بسبب الثوار.

البناء

خفايا

وضعت دوائر السراي خطة لجولة عربية لرئيس الحكومة حسان دياب تبدأ من القاهرة وطلب رئيس الحكومة تأجيل تثبيت المواعيد بانتظار معرفة الموقف السعودي من طلب زيارة رئيس الحكومة إلى الرياض، خصوصاً أن السفير السعودي لم يطلب بعد موعداً لتهنئة رئيس الحكومة.



كواليس

وصفت مصادر روسية التصعيد التركي بأسلوب الرئيس رجب أردوغان لطلب موعد مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت القمة الثلاثية التي عرضتها طهران قد تكون مثاليّة لتقييم الوضع في سورية من ضمن مسار أستانة وهي أفضل من قمم ثنائيّة لا تحترم قراراتها، كما ترتّب على قمة سوتشي.

اللواء

همس

بدأ مستثمرون يلمسون عرقلة بعد تقديم عروض لحل مشكلة الكهرباء، من أطراف ذات تأثير في السياسة المحلية!

غمز

لا تزال سوق بيروت العقارية، تشهد نشاطاً بين وقت وآخر، وسط أجواء غير مريحة..

لغز

تساءل حراكيون عن جدوى تحرك تيّار في السلطة، أمام مصرف لبنان، متخوفين من اتجاه واضح لإضعاف الحراك الأصلي.