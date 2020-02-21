عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 شباط 2020

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الاخبار

صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة

جنبلاط يواجه العونيّين: رياض سلامة خطّ أحمر!

التشكيلات القضائية: القاضية غادة عون تلوّح بالاستقالة





الجمهورية

الصندوق يستمع... والأجوبة لاحقا

الأموال المنهوبة: ّبين الإسكندر واللص





الديار

تحذيرات امنية من الفوضى... هل بدأت المواجهة بين «الاشتراكي» و«التيار» ؟

دياب لم يضع دمشق على جدول زيارته بعد تحذيرات اميركية... والدوحة تنتظر!





البناء

مواجهة عسكريّة سوريّة تركيّة في النيرب تنتهي بسيطرة سوريّة وموقف روسيّ حاسم معركة اليوروبوند على جبهات عدّة… وعون لمحاسبة المتورّطين في تهريب الأموال مناوشات في شارع الحمراء بين التيار والاشتراكي… والحريري إلى الإمارات





اللواء

الصندوق يستمع إلى الخطة.. والمعالجة بين الترهيب وتضارب المواقف