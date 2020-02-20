الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية توضح الأخبار المتداولة حول تعيين السيدة نوار مولوي دياب نائباً لرئيسة الهيئة

A + A -

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية‎:

عطفاً على الأخبار المتداولة حول تعيين السيدة نوار مولوي دياب نائباً لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة عبير شبارو إبراهيم، يهمّ الهيئة التأكيد بأن مرسوم تعيين أعضائها يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتعيين زوجة رئيس الحكومة كما زوجة رئيس مجلس النواب نائبين لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، هو عرف تمّ العمل به منذ سنوات، وقد تم الاستناد إليه في تعيين السيدة نوار مولوي دياب بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة البرلمانية.

مع التذكير بأن مراكز رئيسة الهيئة ونائبتيها كما العضوية في الهيئة، تدخل في إطار العمل التطوعي ولا تستتبع الحصول على مخصصات أو فوائد مالية.