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يورغو شلهوب ورابعة الزيّات في مسابقة AAA MADRASATI في المختارة

20
FEBRUARY
2020
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 أطلقت "مؤسسة إيناس للجوائز الأكاديمية" مسابقة "AAA MADRASATI" في ثانوية المختارة الرسمية مع ضيفي الشرف الإعلامية رابعة الزيّات والنجم يورغو شلهوب.

وقد رحب طلاب الثانوية الذين تعدوا الثلاثمئة طالب بضيفي الشرف ورئيسة المؤسسة السيدة إيناس الجرمقاني بحفاوة كبيرة وشاركوهم أحلامهم وأفكارهم المتعددة التي سيطرحوها في المسابقة، وذلك بعدما حفزّهم كلام شلهوب والزيّات على التجرأ على الحلم وعلى إمكانية تحقيق اهدافهم في لبنان.
أما إيناس الجرمقاني فشكرت بدايةً الأستاذ وليد بيك جنبلاط على دعمه لهذه المسابقة ولإيمانه بطاقات أبناء الشوف ولبنان، وقالت: "مشوار الحلم صعب ولكن ليس بمستحيل، لذا من المؤكد ستعترضكم العقبات والعراقيل ولكن تعلّموا كيف تتحدون ذاتكم قبل أي شخص آخر".
يذكر أن "AAA MADRASATI" هي مسابقة لثانويات الشوف الرسمية لأفضل مشروع قابل للتنفيذ وهدفه تحسين معيشة الشباب في الشوف، أكان من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية الخ.، حيث ستقدم المؤسسة ثلاث جوائز مادية بقيمة ثلاث ملايين ليرة لبنانية للرابح الأول ومليونا ليرة لبنانية للرابح الثاني ومليون ليرة لبنانية للرابح الثالث من بين 14 مشروع، كما ستحاول تأمين الدعم المادي إن توفر من جهات تلتزم المشاريع.
كما استطاعت المؤسسة الحصول على منحة لكل ثانوية من الجامعات التي تتعاون معها في مسابقة IAAF AWARDS، وهي جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة القديس يوسف، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية، جامعة سيدة اللويزة وجامعة بيروت العربية لحثّ الطلاب على استكمال علمهم بعزم واندفاع.

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