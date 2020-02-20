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الانسان والببغاء (سمير مسره)

20
FEBRUARY
2020
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الفرق بين الببغاء والانسان هو وقت ما تتطلب من الببغاء يقول انا مهبول بيقولا من دون تردد، بينما وقت ما تتطلب من الانسان يقول انا مهبول بخانقك وبيركبلك مشكل. الببغاء بردد كل شي بيسمعو، وبصير الببغاء يللي حدو، يعمل متلو. 

للآسف، هيدي هي قصة كل واحد بصدق اشاعة او كذبة، وبينشرا من دون اي حس نقدي على صفحتو الاكترونية، يللي بالاساس بتعبر عن شخصيتو، واخلاقو، وقدرتو على التمييز بين الصح والغلط. والافظع من هيك، انو البعض من هل الاشخاص بيعتبرو حالن من مستوى ثقافة معين ومخولين انو يكونو قدوة للاخرين.


اصلا"، يللي اخترعو علم وتقنيات تضليل الراي العام وفبركو الكذبة بهدف استقطاب الافراد والمجموعات، بشددو بالابحاث والكتب يللي عملوها، انو هل الكذبة هي نوع من اكثر الاسلحة فعالية بالمجتمع، لانو الناس بتمشي عادة بالموجة او الخبرالملتوي بطريقة سريعة من دون اي تفكير، تماما" متل الببغاء وقت ما بيسمع اي شي.


ولازم تعرفو كمان انو يللي اخترعو هل التقنيات بقولو عن حالن انو هني اقلية ذكية وانو الببغوات اكثرية غبية، شغلتها تنشر الاشاعة وتصدقها عل العمياني. للاسف نحنا اليوم بلبنان عايشين بادغال الكترونية صار الببغاء مفكر حالو متل الديك يللي على مزبلتو بصيح.


لبنان_ينتفض_ضد مروجي_الاشاعات والاكاذيب.

سمير مسرة,
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