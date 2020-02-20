التيار الوطني الحر يتحرك ضد تهريب الأموال أمام مصرف لبنان...وجبور ل" إذاعة النور" : التيار طرح أكثر من مرة أسئلة على حاكم مصرف لبنان ولم يحصل على أجوبة

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إذاعة النور -

ينظم التيار الوطني الحر تحركاً شعبياً أمام مصرف لبنان عند الخامسة من عصر اليوم للمطالبة بمعرفة كامل الحقائق في ملف الأموال المهربة إلى الخارج وبضرورة استردادها.

رئيسة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر رندلى جبور أوضحت في اتصال مع إذاعتنا أن الهدف من تحرك التيار هو رفع الصوت، مشيرة إلى أن التيار كان طرح أكثر من مرة أسئلة على حاكم مصرف لبنان ولم يحصل على أجوبة.

واستغربت جبور كيفية تهريب هذه الاموال خلال فترة اقفال المصارف ما يطرح العديد من الاسئلة .

ولفتت جبور ان هناك معلومات تقول ان ما يقارب المليار دولار يتم تهريبها شهريا دون ان تعليق او جواب شافي من حاكم مصرف لبنان على هذا الامر وهو مطالب بإعطاء الاجوبة عن كل هذه الاسئلة .