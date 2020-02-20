خوري بردّ قوّي على نصّار: طلعت شعبوي وببغائي !

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رد وزير الإقتصاد والتجارة السابق رائد خوري عبر تويتر على النائب في القوات اللبنانية أنيس نصار قائلاً:

"عزيزي كنت مفتكرك ذكي ومنطقي ومسؤول، بس طلعت شعبوي وببغائي. بعتذر!

ما بتعرف يا انيس، إنو الهندسات المالية هي سياسة عامة معلنة من المصرف المركزي لإستقطاب الدولارات من الخارج ولمصلحة المودعين متل المصارف؟ وانو ساهمت فيها كل مصارف لبنان؟"

وتابع خوري "إنت أكيد بتعرف إنو سيدروس مملوك من أكتر من ٤٠ مساهم من رجال أعمال لبنانيين وسعوديين ما الهن علاقة بالتيار ولا بغير احزاب. فيك تراجع موقعنا cedrusinvestbank.com/Shareholders ! ⁦‪سيدروس لكل الناس! لو بتوعا وبتهتم بقضاء عاليه شي شوي!"

وجاء رد خوري إثر هجوم كلامي شنه النائب في القوات اللبنانية أنيس نصار على تويتر قائلاً "اذا جماعة سيدروس بنك نازلين اليوم على المظاهرة أمام البنك المركزي معناتها انهم نسيو اول هندسة مالية ويطالبون بهندسة مالية جديدة فاسدون"