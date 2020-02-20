living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خوري بردّ قوّي على نصّار: طلعت شعبوي وببغائي !

20
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رد وزير الإقتصاد والتجارة السابق رائد خوري عبر تويتر على النائب في القوات اللبنانية أنيس نصار قائلاً:

"عزيزي كنت مفتكرك ذكي ومنطقي ومسؤول، بس طلعت شعبوي وببغائي. بعتذر!
ما بتعرف يا انيس، إنو الهندسات المالية هي سياسة عامة معلنة من المصرف المركزي لإستقطاب الدولارات من الخارج ولمصلحة المودعين متل المصارف؟ وانو ساهمت فيها كل مصارف لبنان؟"

وتابع خوري "إنت أكيد بتعرف إنو سيدروس مملوك من أكتر من ٤٠ مساهم من رجال أعمال لبنانيين وسعوديين ما الهن علاقة بالتيار ولا بغير احزاب. فيك تراجع موقعنا cedrusinvestbank.com/Shareholders ! ⁦‪سيدروس لكل الناس! لو بتوعا وبتهتم بقضاء عاليه شي شوي!"

وجاء رد خوري إثر هجوم كلامي شنه النائب في القوات اللبنانية أنيس نصار على تويتر قائلاً "اذا جماعة سيدروس بنك نازلين اليوم على المظاهرة أمام البنك المركزي معناتها انهم نسيو اول هندسة مالية ويطالبون بهندسة مالية جديدة فاسدون"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout