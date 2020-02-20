الطقس غداً ماطر بغزارة وثلوج على 1400م

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم حيث تبدأ الحرارة بالإنخفاض فيتكون الضباب على المرتفعات.

تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق مساء وتشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ليلا بدءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط صباح اليوم الخميس، ويعود ليتقلب تدريجيا بعد ظهر غد الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة محلية صباحا خاصة جنوب البلاد، يستقر الطقس تدريجيا صباح اليوم فيتحول الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

– الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم حيث تبدأ الحرارة بالإنخفاض فيتكون الضباب على المرتفعات. تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق مساء وتشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ليلا بدءا من ارتفاع 1400 متر وما فوق.

– السبت: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج صباحية على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,19 ساعة غروب الشمس: 17,25