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اعتصام امام وزارة الاقتصاد .. وهذا ما قالته المديرة العامة للمحتجين

20
FEBRUARY
2020
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تجمّع عدد من المتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد، مطالبين بتفعيل دور الرقابة لحماية المستهلك.

 

من جهتها، خرجت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد، عليا العباس للاستماع الى مطالب المحتجين، الذين استنكروا دور الوزارة الخجول في مكافحة الغلاء.

 

وأكدت العباس للمتظاهرين اننا "موجودون يومياً في الأسواق ونراقب الغلاء".

 

ولفتت إلى أنه، "تمَّ تقديم 500 محضر ضبطٍ الى القضاء بشأن غلاء الاسعار، وإرسالها إلى القضاء بانتظار أن يصدر أحكامه، الامر الذي يسهم باقفال المحال التي يثبت جشع اصحابها".

 

وشددت على ضرورة، "تعاون المواطنين معنا لنتساعد جميعًا ولا يمكنني قانونيًا إلا أن أقوم بتسطير محاضر ضبط وإرسالها للقضاء".

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