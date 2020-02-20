شركة فيليب موريس تطرح جهاز IQOS 3 DUO رسميّاً في الأسواق اللبنانية

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تطلق اليوم فيليب موريس إنترناشونال PMI ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المنتجات المبتكرة الخالية من الدخان والمُثبتة علميّاً، المنتج الأكثر تقدُّماً في الشركة جهاز IQOS 3 DUO والذي يعتمد على تسخين التبغ بدلًا من حرقه، في الأسواق اللبنانية.

وقد قال السيّد تايلان سوير، المدير العام لشركة فيليب موريس في لبنان، في معرض تعليقه على الإعلان: "هدفنا هو أن نطوّر منتجات خالية من الدخان تكون بديلًا أفضل من السجائر مثل IQOS الذي يحتوي على النيكوتين ولكنْ بمستويات أقلّ من المواد الكيميائية الضارّة تصل إلى نسبة 95%[1]. من المهم الإشارة إلى أن هذا الإنخفاض في مستويات المواد الكيميائية الضارة لا يعادل بالضرورة انخفاضاً في المخاطر بنسبة 95%. فجهازIQOS لا يخلو من المخاطر. يُسخِّن جهاز IQOS التبغ بدلاً من حرْقه، فلا دخان ولا رماد يصدران عنه ورائحة تلصق أقل. ويستخدم الجهاز شفرة من السيراميك لتسخين التبغ على نطاق درجات حرارة مضبوطة بدقّة تقلّ عن 350 درجة مئوية وإطلاق بخارٍ يحتوي على النيكوتين. ويمكن لمنتجات التبغ والنيكوتين المبتكرة والتي يدعمها العلم دعماً راسخاً أن تلعب دوراً رئيسياً في الحدّ من الأضرار الناجمة عن تدخين السجائر لصالح الصحّة العامة والمجتمع ككلّ".

وجاء على لسان السيّد يازيك أولزاك، مدير العمليات في شركة فيليب موريس إنترناشونال: "يأتي إطلاق جهاز IQOS 3 DUO في لبنان ليؤكّد على التزامنا بالاستثمار في تطوير وتسويق المنتجات المثبتة علمياً والتي توفّر بديلاً أفضل للمدخِّنين البالغين الذين اختاروا أن يستمرّوا بتدخين السجائر. ويتوافر IQOS حالياً في 52 سوقاً، وقد سبق لما يقرب من 10 ملايين مدخِّن بالغ في جميع أنحاء العالم أن تركوا السجائر وانتقلوا بالفعل إلى استخدام هذا المنتج الذي يخلو من الدخان".

تمّ تصميم جهاز IQOS 3 DUO بخصائص جديدة تساعد المدخِّنين البالغين الذين اختاروا أن يستمرّوا بالتدخين على الإنتقال إلى استخدام الجهاز تاركين السجائر وراءهم. هذا الجهاز، والذي يتميّز بأسرع وأقوى أنبوب تسخين ضمن مجموعة IQOS، يسمح بإستخدامَيْن متتاليَيْن من دون الحاجة إلى إعادة شحن أنبوب التسخين.

وقد أضاف السيّد سوير قائلاً: " يبقى الخيار الأفضل للمدخِّنين هو أن يقلعوا عن استخدام المنتجات التي تحتوي على التبغ والنيكوتين إقلاعاً تامّاً. هدفنا هو أن نتمكّن من تقديم بدائل أفضل عن السجائر يثبتها العلم إلى المدخِّنين البالغين الذين اختاروا أن يستمرّوا بالتدخين".

يتوافر جهاز IQOS 3 DUO لدى تجار التجزئة الرسميين المعتمَدين لبيع IQOS في لبنان إعتباراً من 18 شباط/فبراير. وسوف يستفيد مُستخدِمو IQOS أيضاً من خدمة الزبائن المقدمة من شركة فيليب موريس إنترناشونال والتي تهدف إلى ضمان إنتقال سلس و تجربة أفضل.

ولقد استثمرت شركة فيليب موريس إنترناشونال PMI حتى اليوم أكثر من 6 مليارات دولار أميركي على مدى عقد من الزمن بغية إجراء البحوث العلمية والتطوير والتسويق لمحفظتها المتنامية من المنتجات المتقدِّمة الخالية من الدخان. يعمل أكثر من 400 من أبرز العلماء والمهندسين والخبراء على تطوير المنتجات الخالية من الدخان وعلى إجراء البحوث حولها وإثباتها علميّاً. وقد صرّحت شركة فيليب موريس إنترناشونال أنّ هدفها هو أن ينتقل بحلول عام 2025، ما لا يقلّ عن 40 مليون مدخّن بالغ من منتجات فيليب موريس انترناشيونال والذين اختاروا أن يستمرّوا بالتدخين، إلى المنتجات الخالية من الدخان. وهدفها أيضاً أن يتأتّى 30% على الأقلّ من إجمالي حجم شحوناتها من المنتجات الخالية من الدخان.

كمعدّل عام، يعمد 70% من المدخِّنين الذين ينتقلون إلى استخدام IQOS إلى التخلّي عن السجائر[2].

تجدر الإشارة إلى أنّ جهاز IQOS لا يخلو من المخاطر يصدر عنه النيكوتين والذي يؤدّي إلى الإدمان.