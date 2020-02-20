living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حقنا نعرف مين حوّل.. حقنا نردّن".. مارتين نجم كتيلي للـtayyar.org: تحرك اليوم يأتي ضمن سلسلة الخطوات التي يقوم بها التيار

20
FEBRUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ينظم التيار الوطني الحر تحرك امام مصرف لبنان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم من أجل المطالبة بمعرفة كامل الحقائق في ملف الاموال المهربة الى الخارج وبضرورة استردادها.
 
التجمع والانطلاق سيكون من المقر العام للتيار في سن الفيل في الرابعة بعد الظهر  للانطلاق الى مصرف لبنان في الحمرا بحسب ما أفادت نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي.
 
هذا التحرك سيضم عدة مجموعات من التيار مناصرين ومنتسبين ومهنيين (اطباء، محامين، أساتذة، مهندسين...). 
 
وفي حديث لموقع tayyar.org أكدت كتيلي أن هدف التحرك وكما بات معلوماً هو الكشف عن كافة تفاصيل التحويلات التي تمت الى الخارج ما بعد 17 تشرين والمطالبة بالعمل على استردادها كما هو العنوان العريض للتحرك "حقنا نعرف مين حوّل.. حقنا نردّن".
 
وأكدت كتيلي أنه من المعيب منع الناس العاديين من السحب من ودائعها الا بكمية محدودة في حين أن البعض الاخر يتمكن من تحويل مئات الالوف الى الخارج بحكم علاقاتهم المصرفية أو غطائهم السياسي أو أي اعتبارات أخرى.
 
وأشارت الى أن التكتل كان قد راسل حاكم مصرف لبنان سائلاً عن هذه التحويلات ولم يتلقى أي جواب حتى الساعة لذا سيكون التحرك اليوم متابعة لهذه المسألة.
 
 
التحرك سيكون سلمي وفق الاصول وقد تم تبليغ المحافظ والقوى الامنية بكافة تفاصيل التحرك وهو بكل بساطة تعبير عن صرخة توحد اللبنانيين بحسب ما أفادت كتيلي للـtayyar.org.
 
وأكدت أن الدعوة مفتوحة للجميع ولكل لبناني يرى نفسه معنيياً بشعار التحرك.
 
وختمت نائب رئيس التيار: أتمنى أن تصل الصرخة ويكون التحرك خطوة ناجحة ضمن سلسلة الخطوات التي يقوم بها التيار في كافة المسارات الاصلاحية.
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout