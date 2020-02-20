"حقنا نعرف مين حوّل.. حقنا نردّن".. مارتين نجم كتيلي للـtayyar.org: تحرك اليوم يأتي ضمن سلسلة الخطوات التي يقوم بها التيار

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ينظم التيار الوطني الحر تحرك امام مصرف لبنان في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم من أجل المطالبة بمعرفة كامل الحقائق في ملف الاموال المهربة الى الخارج وبضرورة استردادها.

التجمع والانطلاق سيكون من المقر العام للتيار في سن الفيل في الرابعة بعد الظهر للانطلاق الى مصرف لبنان في الحمرا بحسب ما أفادت نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي.

هذا التحرك سيضم عدة مجموعات من التيار مناصرين ومنتسبين ومهنيين (اطباء، محامين، أساتذة، مهندسين...).

وفي حديث لموقع tayyar.org أكدت كتيلي أن هدف التحرك وكما بات معلوماً هو الكشف عن كافة تفاصيل التحويلات التي تمت الى الخارج ما بعد 17 تشرين والمطالبة بالعمل على استردادها كما هو العنوان العريض للتحرك "حقنا نعرف مين حوّل.. حقنا نردّن".

وأكدت كتيلي أنه من المعيب منع الناس العاديين من السحب من ودائعها الا بكمية محدودة في حين أن البعض الاخر يتمكن من تحويل مئات الالوف الى الخارج بحكم علاقاتهم المصرفية أو غطائهم السياسي أو أي اعتبارات أخرى.

وأشارت الى أن التكتل كان قد راسل حاكم مصرف لبنان سائلاً عن هذه التحويلات ولم يتلقى أي جواب حتى الساعة لذا سيكون التحرك اليوم متابعة لهذه المسألة.

التحرك سيكون سلمي وفق الاصول وقد تم تبليغ المحافظ والقوى الامنية بكافة تفاصيل التحرك وهو بكل بساطة تعبير عن صرخة توحد اللبنانيين بحسب ما أفادت كتيلي للـtayyar.org.

وأكدت أن الدعوة مفتوحة للجميع ولكل لبناني يرى نفسه معنيياً بشعار التحرك.

وختمت نائب رئيس التيار: أتمنى أن تصل الصرخة ويكون التحرك خطوة ناجحة ضمن سلسلة الخطوات التي يقوم بها التيار في كافة المسارات الاصلاحية.