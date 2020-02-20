فاقت قيمة عملياته الاحتيالية الـ4 ملايين دولار!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تقدّم عدد من الأشخاص لدى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية بالادعاء ضدّ:

- ج. ر. (مواليد عام 1973، لبناني) الذي يعمل في مجال البناء، بجرائم: احتيال، وتزوير واستعمال مزوّر، وتهرّب ضريبي، وسرقة، واستيلاء على أموال الغير، وشيكات من دون مؤونة.

وكان المدّعى عليه يوهم ضحاياه بامتلاكه شققاً سكنية جاهزة للبيع، وبعد أن يستولي على ثمن الشقة من الزبون يتوارى عن الأنظار. إضافةً إلى أنه كان يشتري المواد الأوليّة للبناء بموجب شيكات مزوّرة أو من دون مؤونة، حتى فاقت قيمة عملياته الاحتيالية مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي.

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكنت من توقيف المشتبه به في جونية بتاريخ 18/2/2020.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.