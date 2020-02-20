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ماذا سيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم؟

20
FEBRUARY
2020
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نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصدر وزاري قوله: “انّ مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم آليّة تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، مُستبعداً ان يتم الدخول في تفاصيل الخطة التطبيقية قبل ان تكون قد اكتملت كل عناصرها.

 

كذلك، جَزم المصدر في “أنّ أي قرار نهائي في شأن سندات اليورزوبوند لن يصدر عن جلسة اليوم، في انتظار الانتهاء من الدراسة الوافية لكل الاحتمالات وإنجاز مروحة المشاورات التي تتم في اتجاهات عدة، ليس فقط لتحديد الخيار الأقل كلفة على الدولة والشعب اللبنانيين، وإنما كذلك من أجل الاستعداد للتعامل مع المرحلة التي تليه وفق منهجية محددة”، موضحاً “أنّ هناك افكاراً عدة لا تزال موضع نقاش على هذا الصعيد”.

 

كذلك، كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ”الجمهورية” انّ جدول اعمال مجلس الوزراء تضمن بنداً خاصاً بطلب الموافقة على مشروع قانون يرمي الى المصادقة على اتفاقية القرض الذي عقده مجلس الإنماء والإعمار بالانابة عن الحكومة اللبنانية مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار اميركي لمصلحة مصرف الاسكان، مُتجاهلاً الإتفاق السابق الذي تم التوصّل اليه برعاية الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، والذي قال بإعطاء المؤسسة العامة للاسكان 40% من قيمة هذا القرض لتمويل القروض الممنوحة منها لذوي الدخل المحدود والمتوسط، او السعي الى اتفاق مماثل لنيل قرض مماثل بالقيمة عينها للمؤسسة. وفي حال العكس، كان الاتفاق قد قضى بوضع بروتوكول تعاون بين المصرف والمؤسسة لتقاسم القرض بالنسبة المتّفق عليها سابقاً.

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