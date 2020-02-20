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موعدان لمجلس النواب اليوم: استحقاق اليوروبند و"منطومة مكافحة الفساد"

20
FEBRUARY
2020
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يحضر استحقاق اليوروبند بندا رئيسا في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، ويشارك فيه وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير، في سياق السعي للتوصل الى القرار الأسلم الذي يجب أن يتّخذه لبنان الرسمي بشأن هذا الاستحقاق المالي، بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء.


وقبل اليوروبند، فالمجلس النيابي على موعد مع "الأموال المنهوبة" و"الاثراء غير المشروع" و"رفع السرية المصرفية" من خلال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة التي تجتمع عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس لدرس جدول الأعمال التالي:


اقتراحي القانون المتعلقين بتعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956.

إقتراح القانون حول رفع السرية المصرفية.

اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.

إقتراحي القانون المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالإثراء غير المشروع.

اذا هو يوم طويل في المجلس النيابي، في سياق الحلول العملية لحاجات لبنان المالية، والسير قدما بمنظومة "مكافحة الفساد" القانونية.

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