عناوين الصحف ليوم الخميس 20 شباط 2020

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البناء: أردوغان يهدّد سورية ولافروف يحذّر… والجيش السوريّ يواصل… وشويغو يلتقي حفتر التفاوض يبدأ اليوم على «الهيكلة» وسط حرب نفسيّة يصنعها التلاعب بالدولار السعوديّة تنتظر الرهان الحريريّ لـ 100 يوم لتقرّر سياستها مع حكومة دياب



اللواء: روتشيلد بين 8 شركات عالمية لإسداء نصائح مالية

الإرباك المصرفي يغضب الشارع.. وأزمة الموازنة تغضب برّي ودياب





نداء الوطن: 4 مصارف باعوا "السندات"... ودياب: حرّفوا موقفي لرفع قيمتها

"تجميد الودائع" يقترب!



النهار: لبنان أمام تحدّي فضح مهربي الاموال

الديار: الكهرباء «ام المعارك» بين بري «والتيار الحر»... فهل تصمد الحكومة؟

«فيتو» اميركي يمنع الاستجرار من الاردن وهذه شروط دمشق «للتعاون»

قرار «بالهيكلة» والقضاء «يحاصر» المصارف... والحريري «يزاحم» دياب سعوديا





الأخبار: أيها اللبنانيون: اسرائيل تدير الـــ sms؟

سلامة والمصارف: تهويل على دياب

توسّع أميركي في الشرق: نحو إحكام السيطرة على «طريق البترول»



the daily star: End of alliance with FPM inevitable: Hariri

l'orient le jour: Restructuration de la dette : le Liban cherche des cabinets internationaux pour l’épauler