أسرار الصحف ليوم الخميس 20 شباط 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر نيابية عن مصير لجنة التحقيق البرلمانية حول قطاع الاتصالات وقد سبق الحديث عنها انفجار الأزمة قبل شهور، ثم اختفت من التداول. وأضافت المصادر يا حبذا لو تتشكل لجنة ثانية حول قطاع الكهرباء فينكشف المستور في قطاعين واحد دفنت فيه أموال اللبنانيين وآخر سرقت منه وارداتهم.



كواليس

توقعت مصادر أممية انطلاق العملية السياسية التفاوضية حول اليمن في شهر نيسان المقبل. وقالت إن وعوداً سعودية وإيرانية بالتعاون حصلت عليها الأمم المتحدة لمفاوضات شبيهة بتلك التي أدّت إلى اتفاق ستوكهولم وإن ما يجري تحضيراً لتبادل الأسرى هو تمهيد لهذا المسار.



اللواء: أسرار



همس

تهتم قيادات لبنانية ذات تأثير بمعرفة مصير مبادرة دولة كبرى في ما خص عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة.



غمز

تمر العلاقة بين فريقين سياسيين داخل الائتلاف الوزاري، بما يُمكن وصفه «بنار تحت الرماد»، وفقاً لنائب معني..



لغز

يواجه لبنانيون يعملون في الخارج مشكلات في الحفاظ على حساباتهم المصرفية حيث يعملون، مع العلم أنه من الصعوبة القصوى فتح حسابات جديدة.