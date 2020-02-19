الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقا رسميا في معاملات تتعلق بكارلوس غصن

قال الادعاء العام الفرنسي إنه عين قاضيا للتحقيق بشكل رسمي في معاملات مالية مشبوهة مزعومة مرتبطة بشركة رينو، قال مصدر قضائي إنها تتعلق برئيس الشركة السابق كارلوس غصن.



وقال مكتب الادعاء العام في نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس في بيان إنه سيفتح تحقيقا رسميا بشأن شخص لم يكشف عن اسمه يتعلق بعدة تهم منها اختلاس أصول.



وأضاف أنه سيتم التحقيق في معاملات مالية مشبوهة بين رينو ووكيل لتوزيع السيارات في سلطنة عمان، فضلا عن مصروفات على رحلات وفعاليات.