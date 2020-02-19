وزارة الاقتصاد: صاحب مولد كهربائي في برج البراجنة يتعهد الالتزام بالاسعار الرسمية

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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي : "بعدما كان وزيرالاقتصاد والتجارة راوول نعمه قدم كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات بالأمس، طلب فيه احالة بلدية حارة حريك الى المجلس التأديبي لرفضها التعاون على مصادرة مولد كهربائي لصاحبه بسام المقداد دون توضيح الأسباب، تبين أن المولد الكهربائي يقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية برج البراجنة.

وقد اتجهت الوزارة لمصادرة الموّلد بالتنسيق مع بلدية برج البراجنة، فيما سارع صاحب المولد بتقديم تعهد بتركيب العدادات والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة باشراف من البلدية. حيث قرر الوزير نعمه اعطاءه مهلة محددة، ليتم بعدها مصادرة المولد في حال عدم الالتزام".