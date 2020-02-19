living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح من بنك بيروت

19
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ورد على موقع VDL News خبر يتضمن ادعاءات مغلوطة تتعلق ببنك بيروت ش.م.ل. وبرئيس مجلس ادارته السيد سليم صفير.

رداً على هذا الخبر، يهم بنك بيروت ان يوضح ما يلي:

اولاً: ان بنك بيروت، رئيساً واعضاء مجلس ادارة ومساهمين ومستخدمين، عمِل ولا يزال لصالح الاقتصاد الوطني ومصلحة لبنان.

ثانياً: ان سندات اليوروبوندز التي يملكها بنك بيروت هي بطبيعتها قابلة للتداول الحر، وان هذا التداول عمل معتاد تقوم به جميع المصارف في لبنان والخارج كجزء من عملها اليومي في ادارة محفظاتها وسيولتها.
وفي هذا الاطار، يقوم بنك بيروت منذ زمن بالتداول بالسندات كما جميع المصارف بحسب الخطط والتوجهات التي يضعها المصرف للحفاظ على استمراريته وودائع عملائه

ثالثاً: ان الاستنتاجات والاتهامات الموجهة من موقع VDL News عارية كلياً عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، وهي مستوجبة الاهمال.

رابعاً: يحتفظ بنك بيروت بجميع حقوقه لجهة اتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظاً على اسمه وسمعته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout