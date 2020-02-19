توضيح من بنك بيروت

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ورد على موقع VDL News خبر يتضمن ادعاءات مغلوطة تتعلق ببنك بيروت ش.م.ل. وبرئيس مجلس ادارته السيد سليم صفير.

رداً على هذا الخبر، يهم بنك بيروت ان يوضح ما يلي:

اولاً: ان بنك بيروت، رئيساً واعضاء مجلس ادارة ومساهمين ومستخدمين، عمِل ولا يزال لصالح الاقتصاد الوطني ومصلحة لبنان.

ثانياً: ان سندات اليوروبوندز التي يملكها بنك بيروت هي بطبيعتها قابلة للتداول الحر، وان هذا التداول عمل معتاد تقوم به جميع المصارف في لبنان والخارج كجزء من عملها اليومي في ادارة محفظاتها وسيولتها.

وفي هذا الاطار، يقوم بنك بيروت منذ زمن بالتداول بالسندات كما جميع المصارف بحسب الخطط والتوجهات التي يضعها المصرف للحفاظ على استمراريته وودائع عملائه

ثالثاً: ان الاستنتاجات والاتهامات الموجهة من موقع VDL News عارية كلياً عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، وهي مستوجبة الاهمال.

رابعاً: يحتفظ بنك بيروت بجميع حقوقه لجهة اتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها مناسبة حفاظاً على اسمه وسمعته.