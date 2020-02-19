مرّة جديدة .. الحريري يردّ على باسيل!

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شدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في دردشة مع الاعلاميين على هامش إجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، على أن "ما يحصل بالمصارف والهجوم على الحاكم يدل على وجع الناس ولكن هناك فرقاء يستعملون الهجوم لتغيير أسباب الوصول الى هنا".



وقال، "لا أدافع عن المصارف ولكن علينا معرفة أساس المشكلة وأسبابها لنعالجها ووضع اللوم فقط عليهم لا يكفي لحل المشكلة".



وشدد، على "أننا لا نتنصل من المسؤوليات ونحن أول فريق قال اننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا".



وأضاف، " يجب أن نكون صريحين قمنا بأخطاء وأي مرتكب نرفع الغطاء عنه".



وسأل، "لماذا اضطررنا ان نتحمل نصف الدين على الكهرباء؟ لأن المشكلة الاساس هنا في قطاع الكهرباء".



وتابع، "اذا أردنا حل المشكل الاقتصادي علينا أن نشخّص المشكل من غير أن يلقي التيار اللوم على الغير وأي شيء اصلاحي لن أقف في وجهه".



عما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن عودة طويلة للحريري، قال "إذا هو بقرر أي متى برجع يعني متل ما قلت إنو الرئيس الظل أو لا؟".