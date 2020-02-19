الرئيس بري يكشف عن "الحل الأمثل"

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اعتبر رئيس مجلس النواب خلال لقاء الاربعاء النيابي ان الوضع في "لبنان وخاصة على الصعيد المالي والاقتصادي لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي".



وتابع بري بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي: " الوضع يستدعي الدفع في اتجاه تعزيز المناخات الايجابية للانقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون انطلاقا من المصلحة الوطنية".



واستغرب رئيس المجلس أن "يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة من خلال عملية إذلال وامتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم ومن خلال فلتان الاسعار".



ورأى بري ان "هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز ومن بعده ملف الكهرباء لوضع حل كامل وشامل له".



كما أبدى ارتياحه لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف الدولار.