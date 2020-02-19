عويدات أطلع دياب على النتائج الاولوية للتحقيق في تحويل الاموال إلى سويسرا

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استقبل الحكومة حسان دياب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الاولوية للتحقيق في تحويل الاموال إلى سويسرا اعتبارا من ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ .

وتم البحث في إمكانية التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحّولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.

وعلمت الـLBCI أن عويدات سيطلب من هيئة التحقيق الخاصة متابعة قضية بيع سندات اليوروبوند إلى الخارج لمعرفة كل الحيثيات المحيطة بها وما إذا كان هناك من سعي لتحقيق المزيد من الأرباح في حال سددت الدولة مستحقاتها للخارج.