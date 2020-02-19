بيان هام من هيئة التحقيق في مصرف لبنان

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اعلنت هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب ) في بيان انه "نظرا لما تم تداوله في الفترة الاخيرة عن الاموال التي حولت من المصارف الى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق الخاصة ( مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) مايلي:



بتاريخ 2/1/2020 تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي يطلب فيه اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والافادة عما اذا كان مصدر الاموال مشبوها ام لا.



وبناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعا بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتجديد مصدر الاموال المودعة فيها وافادة الهيئة في حال وجود اي شبهة على الحسابات.



وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج."



واضاف البيان: "ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

ترفع"الهيئة" وفقا لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الاجراءات المناسبة".