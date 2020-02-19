النائب ادكار طرابلسي: لوضع حدّ لحالة التفلّت والاعتداءات المتنقلة على الأفراد والسياسيّين والمكاتب الحزبية في طرابلس

A + A -

دان النائب ادكار طرابلسي التعرّض للمهندس عفيف نسيم في طرابلس مساء أمس، فهو استهدف رجلًا مُسالمًا ووطنيًّا مسؤولاً خدم مناطق طرابلس وعكار وأهلهما دون أي تمييز طائفيّ مُسخّراً علاقاته مع منظمات الإغاثة العالميّة المسيحيّة والأمميّة للقيام بمشاريع تنمية وإغاثة كثيرة ساندت المواطنين اللبنانيّين والنازحين السوريّين على حدّ سواء.

وطالب النائب طرابلسي وزيرَي الداخليّة والعدل، ومعهما مرجعيّات طرابلس السياسيّة والدينيّة، بوضع حدّ لحالة التفلّت والاعتداءات المتنقلة على الأفراد والسياسيّين والمكاتب الحزبية في المدينة، لكي لا يفلت زمام الأمور فيها فتستعاد، لا سمح الله، صفحات قاتمة من الطائفية البغيضة السابقة لتضرب ما تبقى من تنوّع مذهبي وثقافي في المدينة، وقد استبشرنا خيرًا أنها صفحات طُوِيَت إلى غير رجعة.

وحيّا النائب طرابلسي أخلاق المهندس عفيف نسيم الذي أظهر حكمة وأخلاقاً ومسامحة تجاه الذين قصدوا إهانته ولم يتمكنوا من النيل من نبله وكرامته.

ومن جهة أخرى، دعا النائب طرابلسي، الدولة اللبنانية لبسط الأمن ولاستعادة هيبتها بعد كلّ الاعتداءات التي قام بها قاطعو الطرق والغوغائيّون والمخربون والخارجون عن القانون على الأملاك الخاصّة والعامّة ومؤسّسات الدولة والبرلمان والوحدات العسكريّة ومراكزها حتى سال دم الشهادة بين رجال قوى الأمن والجيش هذا ما عدا مئات الإصابات والجرحى بينهم.